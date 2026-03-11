Crolla un vecchio casolare nelle campagne di Manduria: muore 76enne

La vittima, proprietaria del terreno agricolo, sarebbe rimasta travolta dalle macerie dopo il cedimento improvviso della struttura. Inutili i soccorsi
Tragedia nelle campagne di Manduria, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita questa mattina a seguito del crollo improvviso di un vecchio fabbricato situato all’interno del terreno agricolo di sua proprietà.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la struttura sarebbe ceduta per cause ancora in fase di accertamento, travolgendo il proprietario e lasciandolo intrappolato sotto le macerie.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del Servizio di emergenza sanitaria 118. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause del cedimento della struttura.