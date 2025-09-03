Dalla Campania furti nelle case in Puglia. 7 persone arrestate

In una villa, il centro operativo per furti in tutta la provincia di Taranto e Brindisi

Sette persone della provincia di Caserta avevano affittato una villa in Puglia, a Castellaneta Marina, che utilizzavano come base logistica per compiere furti in appartamenti nelle province di Taranto e Brindisi.

Per questo i carabinieri, questa mattina, le hanno arrestate a Castel Volturno con le accuse di concorso in furto e ricettazione, sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura.

Secondo l’accusa, il gruppo sarebbe responsabile di almeno tre furti compiuti il 29 maggio scorso nel Brindisino, tra Fasano e Carovigno.

Agli indagati sono stati sequestrati radiotrasmittenti, torce, telefoni cellulari, abbigliamento che utilizzavano per il travisamento e un’auto con targhe contraffatte. (Ansa)