Dispersi in mare, rinvenuto un cadavere a largo di Policoro

Continuano senza sosta le ricerche per rintracciare le altre tre persone disperse

Un corpo senza vita è stato recuperato nelle acque della costa ionica, al largo di Policoro. Lo ha comunicato la Guardia Costiera, impegnata nelle operazioni di ricerca di altre tre persone ancora disperse in mare da ieri mattina.

I quattro uomini, tutti tra i 60 e i 70 anni, erano salpati domenica dal Molo Santa Lucia di Taranto a bordo di un’imbarcazione semicabinata lunga circa sette metri in mattinata per un’attività di pesca sportiva e avrebbero dovuto fare rientro nel primo pomeriggio. Le loro tracce si sono perse intorno a mezzogiorno, mentre navigavano nel Golfo di Taranto, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

L’allarme è scattato subito, anche a causa dell’assenza di comunicazioni radio da parte dell’equipaggio. Immediato è stato l’avvio delle attività di ricerca e soccorso con l’impiego sia di mezzi navali che aerei per il pattugliamento della vasta area interessata, grazie all’impiego congiunto, ed in concorso, di unità della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dell’Aeronautica Militare. A rendere la situazione ancora più critica, la presenza tra i dispersi di un uomo affetto da diabete, una condizione che richiede particolare attenzione e rapidità nei soccorsi.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia Costiera, proseguono senza sosta.