Doppio rogo all’alba in via Trieste: due auto distrutte dalle fiamme

L’incendio, che potrebbe essere doloso, sarebbe partito da una Peugeot 208 per poi coinvolgere una Daewoo Matiz. Indagini in corso dei Carabinieri

Violento incendio questa mattina al quartiere Borgo di Taranto, dove due automobili sono state completamente distrutte dalle fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle 6:30 in via Trieste, destando preoccupazione tra i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco avrebbe avuto origine da una Peugeot 208, per poi propagarsi velocemente a una Daewoo Matiz parcheggiata nelle immediate vicinanze. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero ad altri veicoli o edifici circostanti.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli elementi raccolti finora farebbero propendere per l’ipotesi dolosa, anche se al momento non viene esclusa alcuna pista investigativa. Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti.