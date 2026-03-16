Droga e munizioni in casa: arrestato 21enne a Taranto

I Carabinieri hanno sequestrato hashish, marijuana, cocaina e 590 euro ritenuti provento dello spaccio

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 21enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

Il giovane è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio. I militari lo avrebbero notato mentre sostava sotto una palazzina e, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente nelle vie limitrofe.

Il comportamento sospetto ha indotto i Carabinieri a fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale. All’interno della tracolla che portava con sé è stato trovato un panetto di circa 11 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, in una camera da letto, altri 39 grammi di hashish, 11 grammi di marijuana e 43 grammi di cocaina, oltre a 590 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso delle verifiche i militari hanno inoltre trovato, nel cassetto di una scrivania, otto cartucce calibro 9 corto detenute senza giustificato motivo.

Tutto il materiale è stato sequestrato. La droga sarà analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro sarà depositato su libretto giudiziario. Il 21enne, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato condotto nella casa circondariale di Taranto.