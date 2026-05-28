Droga in casa, arrestato 36enne: maxi sequestro a Taranto

La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato circa 35 chili di hashish durante un controllo nel capoluogo ionico

Trentacinque chilogrammi di hashish nascosti nell’armadio della camera da letto. È quanto hanno scoperto i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 36enne tarantino, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nella mattinata di oggi nell’ambito dei controlli straordinari disposti sul territorio provinciale per il contrasto ai traffici illeciti, con particolare attenzione allo spaccio di droga.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle del Gruppo Taranto, il giovane è stato fermato durante un servizio di controllo economico del territorio effettuato anche con il supporto delle unità cinofile. Determinante il fiuto del cane antidroga Yogi, che avrebbe immediatamente segnalato la presenza di sostanze stupefacenti.

L’atteggiamento nervoso del 36enne e i precedenti specifici in materia di droga hanno spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. All’interno dell’armadio della camera da letto sarebbero stati trovati e sequestrati circa 35 chili di hashish, abilmente occultati.

Per il 36enne sono quindi scattate le manette in flagranza di reato. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti e alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.