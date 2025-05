Droga nascosta in casa: arrestato 21enne a Taranto

Blitz dei Falchi: scoperta la tana del giovane con 250 grammi di hashish e materiale per lo spaccio

Un appartamento trasformato in un laboratorio per lo spaccio di droga: questo è quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Taranto durante un’operazione antidroga in via Ancona. Nel mirino degli investigatori è finito un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

I “Falchi”, impegnati in una più ampia campagna di contrasto al traffico di droga che nelle ultime settimane ha portato a numerosi arresti, hanno perquisito l’abitazione del sospettato dopo aver raccolto informazioni su una sua presunta attività di spaccio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti in un mobile del soggiorno, cinque panetti di hashish per un peso totale di circa 250 grammi. Sequestrato anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

Il giovane pusher è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Taranto.