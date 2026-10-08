Droga nella macchina nel Tarantino: arrestato 35enne

Il controllo dell’auto ha fatto scattare la perquisizione. Nell’abitazione dell’uomo trovate anche munizioni non denunciate

Nella notte del 5 ottobre 2026, a San Giorgio Ionico, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 35enne, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scattato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, durante il quale i militari hanno fermato per un controllo l’autovettura condotta dall’uomo. Il suo comportamento avrebbe insospettito i Carabinieri, che hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e veicolare. All’interno di un borsello, i militari avrebbero trovato 12 dosi di sostanza stupefacente, ritenuta verosimilmente cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi, oltre a una consistente somma di denaro, ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Le verifiche sono state successivamente estese all’abitazione del 35enne. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno accertato la presenza di armi e munizioni regolarmente denunciate e rinvenuto, inoltre, 60 proiettili calibro 7,65 che, secondo quanto contestato, non sarebbero stati regolarmente denunciati. Le munizioni sono state sequestrate e l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di munizioni.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, che dovranno determinarne con precisione la natura, il principio attivo e il peso netto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 35enne è stato condotto nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.