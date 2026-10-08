CP giovedì, 8 Ottobre, 2026 Ex Ilva, da lunedì sciopero nazionale per 24 ore Primo Piano A proclamarlo i sindacato dopo l’incontro a Palazzo Chigi Da lunedi proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti Ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. (Ansa) Tagsex ilvataranto Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati Ex Ilva, Mantovano: “Nel prossimo Cdm un decreto legge sulle tutele per i lavoratori” CP - giovedì, 8 Ottobre, 2026 Il Governo punta ad acciaio green con forni elettrici l Governo è intenzionato a portare già nel prossimo Consiglio dei ministri un decreto-legge che contenga... Read more Ex Ilva, Salis: “La serrata di Genova e Novi Ligure è insostenibile” CP - giovedì, 8 Ottobre, 2026 "Ci auguriamo che dagli incontri a Roma emerga un quadro diverso" "La serrata delle acciaierie ex Ilva a Genova e Novi Ligure è una prospettiva... Read more Ex Ilva, stop area a caldo da domani CP - giovedì, 8 Ottobre, 2026 Saranno avviate anche le procedure per la Cig A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo... Read more