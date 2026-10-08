Ex Ilva, Salis: “La serrata di Genova e Novi Ligure è insostenibile”

“Ci auguriamo che dagli incontri a Roma emerga un quadro diverso”

“La serrata delle acciaierie ex Ilva a Genova e Novi Ligure è una prospettiva insostenibile per le lavoratrici e i lavoratori, per Genova e Novi Ligure e per l’intera filiera siderurgica del nostro Paese”.

Così la sindaca di Genova Silvia Salis commenta la fermata temporanea generale degli stabilimenti ex Ilva di Genova e di Novi Ligure annunciata da Acciaierie d’Italia in seguito al decreto della Corte d’appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto.

“Ci auguriamo che dagli incontri di oggi e domani a Roma, tra rappresentanze sindacali, governo e parti interessate, possa emergere un quadro diverso”, auspica Salis. (Ansa)

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