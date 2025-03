Esplosione in un appartamento a Maruggio: una donna ustionata

L’incidente si sarebbe verificato questa mattina per una fuga di gas. Lievi le ferite riportate dalla malcapitata

Violenta deflagrazione in un appartamento a Maruggio, nel Tarantino, nella mattinata di lunedì 10 marzo. L’esplosione si sarebbe verificata intorno alle 10:00 in un’abitazione situata in via Edmondo De Amicis 11. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente potrebbe ricondursi a una fuga di gas, sebbene le circostanze esatte rimangano ancora da chiarire attraverso gli accertamenti in corso da parte delle autorità competenti.

Nell’esplosione sarebbe rimasta coinvolta una donna presente nell’appartamento al momento dell’incidente. A seguito dell’accaduto, sul posto sarebbero intervenuti i vigili del fuoco, che avrebbero provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, insieme al personale sanitario del 118 e alle forze dell’ordine. La malcapitata avrebbe riportato ustioni di lieve entità e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica, la strada sarebbe stata temporaneamente interdetta al traffico. I tecnici starebbero ora verificando la stabilità dell’edificio per valutare eventuali danni strutturali causati dall’esplosione.