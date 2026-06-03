Evade dai domiciliari e fugge su un’auto rubata: arrestato 44enne a Taranto

Inseguimento nel centro cittadino tra strade, scale e terrazze. L’uomo avrebbe aggredito i carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo

Nella mattinata del 1° giugno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 44enne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché resistenza e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune strade del centro cittadino alla guida di un’autovettura risultata rubata a Taranto il 30 maggio scorso.

Alla vista della pattuglia, il 44enne avrebbe abbandonato il veicolo tentando di fuggire a piedi. Raggiunto dai militari, avrebbe reagito con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all’interno di un condominio del centro, dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. L’intervento di un secondo equipaggio dell’Arma avrebbe consentito di bloccare definitivamente l’uomo e metterlo in sicurezza.

Condotto negli uffici della Compagnia Carabinieri di Taranto per gli accertamenti di rito, il 44enne è stato dichiarato in arresto. Al termine delle formalità, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato trasferito nella Casa circondariale di Taranto.