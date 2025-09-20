Evade dai domiciliari per riscuotere  una vincita  al gratta e vinci

Arrestato 31enne originario di Brindisi

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane, originario della provincia di Brindisi, di 31 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di evasione.Il personale del Commissariato di Grottaglie, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, aveva acquisito numerosi indizi sulla condotta del pregiudicato attualmente agli arresti domiciliari. Più volte, incurante del suo stato detentivo, avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, uscendo soprattutto nelle ore serali per intrattenersi con i suoi amici. L’ uomo era stato arrestato nelle scorse settimane perché considerato presunto responsabile dei reati di stalking, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.I poliziotti sono riusciti a acquisire fondati indizi circa la sua presenza in un tabaccaio del centro cittadino dove si sarebbe recato per riscuotere una vincita ottenuta con un “gratta e vinci”. L’acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza interni ed esterni alla rivendita di tabacchi ha permesso di immortalare un ragazzo – molto somigliante al 31enne – il quale, dopo aver riscosso la vincita, si allontanava a bordo di uno scooter. L’Autorità Giudiziaria, sulla scorta di quanto segnalato dal Commissariato, ha disposto nei confronti del 31enne, l’aggravamento della misura restrittiva con il ripristino della custodia cautelare in carcere. Si ribadisce che per l’ odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.