Ex Ilva, incendio a un nastro trasportatore. Nessun ferito

Diverse segnalazioni a vigili del fuoco per “aria irrespirabile”

Incendio in serata al nastro trasportatore del secondo sporgente portuale dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Non si registrano feriti e la situazione, secondo fonti aziendali, è “sotto controllo”.

Sono intervenuti i vigili del fuoco aziendali e quelli esterni del comando provinciale. La situazione, affermano le stesse fonti, sarà più chiara dopo l’accesso all’area interessata dal rogo. Numerose le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine da parte di cittadini allarmati che hanno parlato di “aria irrespirabile”. Un forte odore di gomma bruciata è stato avvertito in modo particolare al quartiere Tamburi e in zona Borgo. Interessata anche l’Arpa Puglia, che sta verificando la natura delle emissioni.

In un post su Facebook, l’assessore comunale all’Ambiente, Stefania Fornaro, ha confermato l’origine dell’incendio e ha riferito che l’amministrazione è in contatto con le autorità competenti. “Per precauzione – è l’invito rivolto ai cittadini – chiudete le finestre ed evitate di respirare quest’aria”. (Ansa)