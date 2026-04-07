Follia di Pasquetta: otto ragazzi investiti da un’auto. Un ragazzo in condizioni gravi

di Ciemme

Un momento di follia ha portato paura e sgomento in una giornata di festa e spensieratezza: otto ragazzi investiti, uno in gravi condizioni, altri con fratture o lievi ferite. Le vittime sono state portate al San Pio di Castellaneta ed il ragazzo maggiormente colpito al SS. Annunziata di Taranto

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 6 aprile, giorno di Pasquetta in una strada interna di Castellaneta Marina.

Le motivazioni dietro il folle gesto, al momento, sono ancora poco chiare: si parla di litigio tra ragazzi ma non vi sono certezze.

L’autista dell’auto, dopo aver colpito ben otto ragazzi che passeggiavano lungo la strada ha abbandonato l’auto e fatto perdere le sue tracce fino a poche ore fa.

Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Resta l’incredulità per una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.