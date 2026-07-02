Taranto guarda ai Giochi: il Ponte Girevole si veste di luce con “Embrace the Future”

L’installazione resterà visibile fino a metà settembre e accompagnerà la città verso l’inizio della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre

A cinquanta giorni dall’inaugurazione dei XX Giochi del Mediterraneo, Taranto accende il conto alla rovescia con un nuovo simbolo destinato a caratterizzare lo skyline cittadino. Nella notte è stata installata sul Ponte Girevole l’opera luminosa “Embrace The Future”, il motto che accompagnerà la città fino a metà settembre. L’installazione, collocata tra la mezzanotte e le 4 del mattino, è stata realizzata per il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo. A firmarla è Claudia Pignatale, architetta e designer tarantina, insieme a Edoardo Giammarioli.

“Non si tratta soltanto di un claim, ma di un invito collettivo ad accogliere il futuro con fiducia, responsabilità e visione: un messaggio che interpreta lo spirito dei Giochi del Mediterraneo come occasione di incontro tra popoli, culture e generazioni, e che richiama la capacità di Taranto di trasformare la propria storia, la propria identità marittima e il proprio patrimonio urbano in una nuova prospettiva di sviluppo. – Sottolinea il Comitato organizzatore – La luce del motto, collocata su uno dei simboli più riconoscibili della città, diventa così il segno visibile di una legacy destinata a rimanere oltre l’evento sportivo: una legacy fatta di rigenerazione, apertura internazionale, valorizzazione del territorio e rafforzamento del legame tra la comunità tarantina e il Mediterraneo.”

Per il montaggio hanno collaborato la Marina Militare e il Comune di Taranto, che hanno garantito il supporto tecnico. La produzione è stata affidata a BOTW di Roma: la struttura è composta da lettere in alluminio e policarbonato illuminate con tecnologia LED.

Per Pignatale, nata a Taranto nel 1977, l’intervento rappresenta un nuovo tassello di una ricerca progettuale che unisce design, arte contemporanea e valorizzazione dello spazio pubblico. Interior designer, creative director e curatrice indipendente, sviluppa da anni progetti che mettono in dialogo cultura, artigianato e identità dei luoghi.

Con questa installazione il Ponte Girevole, da sempre uno dei simboli della città, assume anche il ruolo di emblema del percorso che conduce ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Un messaggio di apertura e fiducia nel futuro che accompagnerà cittadini e visitatori durante il countdown verso l’evento internazionale.