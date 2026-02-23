Furgone in fiamme in Viale Unicef

Un’esplosione nella notte causata dall’incendio di un furgone sveglia i residenti, nessun ferito ma indagini in corso

Momenti di grande apprensione nella notte a Taranto, dove un violento boato ha scosso Viale Unicef, svegliando molti abitanti della zona. A provocare l’esplosione sarebbe stato un furgone in sosta lungo la strada, improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto che hanno spento il rogo e provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Restano ancora da accertare le cause che hanno originato l’incendio: sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire la natura dell’episodio.