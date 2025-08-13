Gdf, sequestrati oltre 23.000 prodotti pericolosi per la salute

Individuati e sottoposti a sequestro centinaia di giocattoli contraffatti e oltre 23.000 prodotti “non sicuri”, tra i quali utensili e articoli per la casa

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Massafra, San Marzano di San Giuseppe e Pulsano, mirati controlli a contrasto della contraffazione e dell’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e del Gruppo di Taranto nonchè della Compagnia di Martina Franca, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro centinaia di giocattoli contraffatti e oltre 23.000 prodotti “non sicuri”, tra i quali utensili e articoli per la casa, privi delle specifiche informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine dei controlli sono stati segnalati alle competenti Autorità i 7 titolari delle rivendite ispezionate.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.