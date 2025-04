Giallo a Taranto: 17enne in ospedale con ferita da taglio

Un giovane sarebbe arrivato al pronto soccorso con una lesione sotto l’ascella. La sua versione dei fatti non convince gli inquirenti

Un mistero avvolgerebbe quanto accaduto nella serata di ieri a Taranto, dove un 17ettenne si sarebbe presentato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con una ferita da taglio sotto l’ascella destra. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe giunto in ospedale accompagnato da una persona, della quale si sarebbero poi perse le tracce.

Il minorenne avrebbe dichiarato ai carabinieri di essersi ferito accidentalmente durante una caduta in casa di parenti. Tuttavia, questa versione non avrebbe convinto le forze dell’ordine, che avrebbero immediatamente avviato le indagini per far luce sull’accaduto.

Gli investigatori, recatisi presso l’abitazione dei familiari, avrebbero raccolto testimonianze contrastanti con il racconto del giovane. Secondo quanto riferito da alcuni parenti, tra cui zii e nonna, il ragazzo non si sarebbe fatto vedere in casa dalla mattina. I carabinieri avrebbero già ascoltato due persone informate sui fatti, successivamente rilasciate. Le indagini proseguirebbero a ritmo serrato per chiarire la dinamica dell’evento e le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane, le cui condizioni non desterebbero preoccupazione.