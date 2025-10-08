Ginosa, in nove dovranno difendersi dall’ accusa di caporalato

Braccianti agricoli extracomunitari sfruttati nelle campagne

Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sono stati rinviati a giudizio dal gup Rita Romano, 9 persone. In otto dovranno difendersi dall’ accusa di

“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, uno per favoreggiamento.

“Nel procedimento, che comincerà nel 2026 dinanzi al collegio presieduto dal giudice Fulvia Misserini, la Flai e la Cgil di Taranto si sono costituite parte civile attraverso l’avvocato Claudio Petrone.”

Stando a quanto emerso dall’inchiesta del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri – coordinata dal pm Salvatore Colella – la manodopera era stata reclutata da quattro braccianti obbligati,tra l’altro, a comprare il kit per lavorare, a ricevere la paga dopo molto tempo e a svolgere l’ attività lavorativa oltre le 10 ore.

