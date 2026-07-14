Taranto, morte Bonillo: condannata l’ amica

La donna era alla guida dell’ auto sulla quale viaggiava la tarantina Sharon Bonillo, nella notte tra il 7 e l’ 8 marzo 2024

La diciannovenne Sharon Bonillo perse la vita in seguito allo schianto contro un palo di cemento, dell’ auto sulla quale viaggiava come passeggera. Alla guida, la sua amica, una 34enne che perse il controllo del mezzo e finì la sua corsa a bordo strada nel quartiere Tramontone di Taranto.

Sharon, subito in condizioni gravissime, morì pochi giorni dopo l’ incidente. La madre e il padre della vittima, si erano costituiti parte civile nel procedimento.

La condanna per l’ imputata, accusata di omicidio stradale che aveva scelto il rito abbreviato, è di 4 anni e 8 mesi oltre alla revoca della patente.