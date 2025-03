Grave incidente a Taranto: due persone in codice rosso dopo un frontale

Violento impatto tra un’auto e un furgone nella borgata di Lama. Le condizioni dei feriti sarebbero critiche

Drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 22 marzo in località “Tre Fontane”, nella borgata di Lama a Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, un violento scontro frontale avrebbe coinvolto una Lancia Y, condotta da una donna, e un furgone commerciale guidato da un uomo.

L’impatto, particolarmente violento, avrebbe causato gravi conseguenze per entrambi i conducenti, che sarebbero stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso presso l’ospedale del capoluogo ionico. Le condizioni dei due feriti sarebbero state valutate come critiche dal personale medico.

Sul luogo dell’incidente sarebbero intervenute le forze dell’ordine: gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco avrebbero coordinato le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari, le autorità avrebbero dovuto temporaneamente interrompere il traffico veicolare, causando inevitabili disagi alla circolazione.