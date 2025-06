Grave incidente a Taranto: tre minori travolti da un’auto

I giovani sarebbero stati investiti da una Fiat 600 mentre attraversavano Viale Unità d’Italia dopo essere scesi da un autobus. Due verserebbero in gravi condizioni

Un violento impatto ha sconvolto la serata di ieri, martedì 10 giugno, quando tre ragazzi minorenni sarebbero stati travolti da un’automobile mentre attraversavano Viale Unità d’Italia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 nei pressi di un centro sportivo.

Secondo una prima ricostruzione, pare che i giovani facessero parte di un gruppo di quattro ragazzi appena scesi da un autobus di linea. Durante l’attraversamento stradale, una Fiat 600 diretta verso Taranto li avrebbe centrati in pieno. Un quarto ragazzo del gruppo sarebbe rimasto fortunatamente illeso.

Le condizioni dei tre giovani investiti sono apparse subito serie: due sarebbero stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre il terzo in codice arancione. Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Il conducente dell’auto, in evidente stato di shock, si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per accertamenti. Le autorità stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.