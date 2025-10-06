Grottaglie, armato di due coltelli tenta di aggredire il padre e i poliziotti

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne responsabile di maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Stato ha arrestato un grottagliese di 33 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il personale del Commissariato di Grottaglie è intervenuto a tarda serata in un appartamento di quel centro cittadino, allertato da un uomo che era sceso in strada impaurito per il comportamento violento del figlio in preda ad un forte stato d’agitazione.

Il giovane – un grottagliese di 33 anni – impugnando due grossi coltelli da cucina sarebbe andato in escandescenza per il diniego dei genitori alla sua ennesima richiesta di denaro necessaria per l’acquisto della quotidiana dose di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno notato il giovane con i due coltelli tra le mani che sceso nel cortile del condominio avrebbe iniziato ad inveire contro i genitori ed i poliziotti.

Con una paziente opera di convincimento e mediazione, gli agenti della Volante sono riusciti ad accedere nel cortile per provare a riportarlo alla calma.

Il giovane esagitato per tutta risposta con una mossa repentina è riuscito a guadagnare l’uscita per salire sull’auto del padre per ripartire a gran velocità.

A causa del suo precario stato psico-fisico, il 33enne dopo poche centinaia di metri non è riuscito a governare il mezzo e con una manovra errata è uscito fuori strada.

I poliziotti con prontezza sono intervenuti riuscendo con non poche difficoltà a fermare il giovane che nonostante il loro intervento ha continuato a dimenarsi, perdendo dalle tasche i due coltelli impugnati in precedenza.

Dai successivi accertamenti si sono evidenziate alcune denunce a suo carico presentate in un recente passato dai genitori esasperati dalle continue richieste di denaro accompagnate spesso a comportamenti estremamente violenti.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 33enne è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.