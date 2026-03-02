Grottaglie, atti osceni in centro davanti a dei giovani: denunciato 37enne

Gli agenti si sono messi sulle tracce del sospettato, rintracciandolo poco dopo nei pressi di un bar

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno di 37 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della notte a Grottaglie, dove gli agenti del locale Commissariato erano impegnati nei consueti servizi di controllo in un centro cittadino ancora affollato di giovani. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un gruppo di ragazzi che si allontanava frettolosamente dalla zona.

Dalle prime testimonianze raccolte sul posto, è emerso che un uomo, dopo essersi aggirato tra i presenti compiendo gesti espliciti e toccandosi le parti intime, si sarebbe appartato dietro un furgone, proseguendo nei comportamenti osceni e suscitando paura tra i giovani, molti dei quali minorenni.

Gli agenti, dopo aver rassicurato i ragazzi e acquisito gli elementi utili all’identificazione, si sono messi sulle tracce del sospettato, rintracciandolo poco dopo nei pressi di un bar del centro. L’uomo, visibilmente ubriaco, non avrebbe fornito spiegazioni plausibili sull’accaduto.

Al termine degli accertamenti e sulla base delle numerose testimonianze raccolte, il 37enne — residente da alcuni mesi nella “Città delle Ceramiche” per motivi di lavoro — è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente.