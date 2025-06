Grottaglie, irregolarità sul lavoro: blitz dei Carabinieri

Il proprietario di un’impresa commerciale è stato denunciato per presunte irregolarità in materia di salute, sicurezza e formazione dei lavoratori, oltre che per carenze nella prevenzione incendi

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, predisposto dal Comando Provinciale di Taranto.

L’attività si inserisce nel quadro degli interventi mirati al contrasto del lavoro sommerso, nonché alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dei controlli, è stata ispezionata un’impresa commerciale situata nel centro abitato di Grottaglie. Sono emerse diverse irregolarità: l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Taranto per presunte violazioni relative al Testo Unico in materia di salute, sicurezza e formazione dei lavoratori, oltre che per carenze nella prevenzione incendi.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Le sanzioni amministrative complessivamente elevate ammontano a 28.887 euro.

Parallelamente, nel corso dei controlli sulla circolazione stradale, sono stati controllati numerosi veicoli e identificate diverse persone, accertando una decina di violazioni al Codice della Strada.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano di monitoraggio e tutela della legalità promosso nell’intero territorio provinciale.