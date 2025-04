Grottaglie: violazioni delle misure alternative, arrestato un 49enne

Revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali per gravi infrazioni

A Grottaglie, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni dopo che il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Taranto ha disposto la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto, dove sconterà il resto della pena.L’arresto, avvenuto l’11 aprile, è il risultato di un’attenta attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Grottaglie. Le indagini hanno evidenziato numerose violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, tra cui abuso di alcolici e l’uso di un veicolo privo di assicurazione obbligatoria.

Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine per reati legati a maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, era stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali nel febbraio 2025 per scontare una pena residua di tre anni e dieci mesi. Tuttavia, le ripetute infrazioni hanno portato alla decisione del Magistrato di ripristinare la custodia cautelare in carcere.