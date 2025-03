Guardia di Finanza: sequestrate 16 slot machine illegali a Taranto

Tre persone segnalate alle Autorità in un’operazione contro il gioco illecito

La Guardia di Finanza di Taranto ha portato a termine un’importante operazione contro il gioco illegale, sequestrando 16 apparecchi da gioco tipo “slot machine” e segnalando tre persone alle autorità competenti.

L’intervento, condotto nei giorni scorsi dal Gruppo di Taranto, si è concentrato su circoli ricreativi, sale giochi e bar del capoluogo jonico nell’ambito dei controlli per il contrasto al gioco irregolare. I finanzieri hanno scoperto, all’interno di tre circoli ricreativi, le slot machine non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, requisito obbligatorio per la legalità di questi apparecchi.

Gli investigatori stanno ora conducendo approfondimenti di natura fiscale per verificare se i titolari degli esercizi ispezionati abbiano regolarmente versato il “Prelievo Unico Erariale”, il tributo che viene calcolato sulle somme giocate e registrate sui contatori degli apparecchi.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza a tutela degli utenti del gioco pubblico, proteggendoli da proposte di gioco illegali, prive di sicurezza e garanzie. Particolare attenzione viene rivolta alla salvaguardia delle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare i minori.