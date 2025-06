Il Comandante Ubaldo Del Monaco, in visita a Taranto

Il Generale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i reparti della provincia per il lavoro svolto con dedizione e professionalità che ha portato al raggiungimento di risultati eccellenti sul piano della sicurezza e del controllo del territorio

Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha visitato il Comando Provinciale di Taranto, incontrando il personale dei reparti jonici e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio MARINUCCI, il Generale ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per l’impegno quotidiano dei militari dell’Arma, sottolineando l’importanza della loro vicinanza al cittadino e il ruolo fondamentale delle Stazioni dei Carabinieri nella presenza capillare sul territorio.

Durante l’incontro, il Generale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i reparti della provincia per il lavoro svolto con dedizione e professionalità nel corso dell’ultimo biennio, sottolineando come l’impegno costante abbia portato al raggiungimento di risultati eccellenti sul piano della sicurezza e del controllo del territorio.

In procinto di lasciare il Comando della Legione “Puglia” per assumere il prestigioso incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, il Generale Del Monaco ha voluto salutare personalmente i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto.

Nel corso della visita, il Generale ha rivolto un pensiero speciale al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto mortalmente attinto nel corso di un conflitto a fuoco con due malviventi. Lo ha indicato come esempio di straordinaria dedizione al dovere: Anche se mancavano pochi giorni al congedo, non ha esitato ad affrontare due malfattori mantenendo fede al quel giuramento prestato circa 40 anni fa di preservare l’ordinato vivere civile e contrastare ogni forma di illegalità anteponendo il servizio per il bene incondizionato della collettività.

Un esempio di coraggio e senso dello Stato che rimarrà nella memoria dell’Arma e della collettività.