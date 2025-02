Incendio in un autoparco nel Tarantino: sei auto distrutte e nessun ferito

L’allarme è stato dato da alcuni residente della zona intorno alle 22.00 che hanno allertato immediatamente le Forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

A Massafra un violento incendio ha distrutto, nella serata di martedì 25 febbraio, un autoparco nella zona del Parco di Guerra. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero almeno sei le macchine distrutte dal fuoco.

L’allarme è stato dato da alcuni residente della zona intorno alle 22.00 che hanno allertato immediatamente le Forze dell’ordine. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castellaneta e Grottaglie per spegnere il rogo ed evitare ulteriori danni, e i Carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini necessarie per stabilire le cause e i responsabili. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni.