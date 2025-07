Incidente a Taranto: grave un motociclista

L’impatto, avvenuto intorno alle 2:30, ha coinvolto una moto e un’auto a parcheggiata a bordo strada

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio, si è verificato un grave incidente stradale a Taranto, all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Orazio Flacco. L’impatto, avvenuto intorno alle 2:30, ha coinvolto una moto e un’auto a parcheggiata a bordo strada.

Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Anche il passeggero della moto e il conducente dell’auto hanno riportato ferite, sebbene le loro condizioni sembrino meno gravi rispetto a quelle del motociclista.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sia la moto che l’auto sono state poste sotto sequestro per accertamenti.