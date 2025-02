Taranto, auto contro guardrail sul ponte Punta Penna

Una donna alla guida di una Smart ha perso il controllo a causa della scarsa visibilità. Il traffico è stato paralizzato per ore, ma le condizioni della conducente non destano preoccupazione

Incidente all’alba di oggi sul ponte Punta Penna, alle porte di Taranto, nei pressi dello svincolo per la località Buffoluto. Secondo le prime ricostruzioni, una Smart avrebbe perso il controllo finendo contro il guardrail al centro della carreggiata.

Alla base dello schianto ci sarebbe stata la scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia che avvolgeva la città nelle prime ore del mattino. Alla guida dell’auto si sarebbe trovata una donna, successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

L’incidente avrebbe causato notevoli disagi alla viabilità, con la formazione di una colonna di veicoli lunga circa due chilometri che avrebbe paralizzato il traffico in uscita dalla città in direzione Paolo VI. Sul posto sarebbero intervenuti prontamente i Carabinieri, che avrebbero provveduto a regolare il traffico e a ricostruire la dinamica dell’incidente, e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla conducente.

La situazione sarebbe tornata alla normalità solo dopo la rimozione del veicolo incidentato e la completa liberazione della carreggiata. Le autorità starebbero ancora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.