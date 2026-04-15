Incidente mortale nel tarantino

A Lizzano ha perso la vita un uomo di 46 anni

All’ alba di questa mattina si è verificato un grave incidente. Un uomo di 46 anni, Alessandro Rizzo, ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo mezzo agricolo. Per cause ancora da accertare, si è schiantato sulla strada provinciale 125, con un’ automobile.

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno constatato il decesso dell’ uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri, per gli opportuni rilievi e per ricostruire con esattezza, la dinamica dell’ incidente.

