Incidente mortale sulla SS7 Appia: due vittime e tre feriti

Scontro fatale sulla Taranto-Massafra. Coinvolte due automobili e una betoniera

Tragedia questa mattina sulla strada statale 7 Appia, nel tratto che collega Taranto a Massafra, all’altezza del comune di Statte. Un violento incidente ha coinvolto tre mezzi, due automobili e una betoniera, causando la morte di due persone e il ferimento di altre tre.

Lo schianto è avvenuto intorno alla metà della mattinata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, la Polizia Locale e le squadre del 118. I feriti, fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale per le cure del caso.

La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La circolazione è stata provvisoriamente deviata su percorsi alternativi, causando disagi alla viabilità locale.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.