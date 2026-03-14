Incidente nella zona industriale di San Giorgio Jonico: tre auto coinvolte

Lo schianto nei pressi della contrada Baronia. Sul posto soccorsi e Carabinieri per ricostruire la dinamica: fortunatamente nessun ferito grave

Tre vetture sono rimaste coinvolte in un forte incidente stradale verificatosi nella zona industriale di San Giorgio Jonico, nei pressi della contrada Baronia.

A seguito dell’impatto, una delle auto si è capovolta; nonostante la violenza dello scontro, fortunatamente non si segnalano feriti in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, che stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.