Incidente stradale sulla ss100, zona San Basilio

Una Peugeot 3008 è uscita fuori strada

***notizia in aggiornamento

Pochi minuti fa, sulla ss100, nel pressi della zona San Basilio, all’ incrocio per Laterza, un’ auto sarebbe rimasta coinvolta in un incidente. Per cause ancora da accertare, una Peugeot 308 avrebbe terminato la sua corsa impattando sulla rotatoria presente nella zona e distruggendo tutta la parte anteriore del mezzo. Non sembrerebbe coinvolta un’ altra autovettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l’ esatta dinamica dell’ incidente. Non è noto al momento il numero delle persone coinvolte nel sinistro.I sanitari del 118 hanno soccorso l’ autista e l’ hanno trasportato nel vicino nosocomio di Castellaneta.