Giochi del Mediterraneo, incetta di ori per nuoto pinnato

Azzurre e azzurri fanno il carico: da Caronno a Magoga e Destefani

Ancora un oro per l’Italia dal nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo: l’ha conquistata Lorenzo Caronno nei 200 metri superficie. L’atleta azzurro – che ha preceduto all’arrivo gli egiziani Awad e Nasreldin – ieri aveva già conquistato un argento sulla distanza dei 400 metri.

Per l’Italia si tratta dell’oro numero 38 ai Taranto 2026.

Le soddisfazioni arrivano anche dalle nuotatrici azzurre. Viola Magoga concede il bis nel nuoto pinnato e dopo il successo di ieri ai Giochi del Mediterraneo nei 50 metri bipinne, conquista un’altra medaglia d’oro nella specialità dei 100 metri bipinne. Quinta l’altra azzurra in gara Giorgia Destefani.