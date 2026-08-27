Semifinali del torneo calcio maschile: confermato venerdì 28 allo Iacovone 

Sulla questione intervengono il Comitato dei Giochi del Mediterraneo e il Comune di Taranto, che hanno avuto delle interlocuzioni dovute all’organizzazione

Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 comunica che, a causa di insormontabili problemi organizzativi, non è stato possibile modificare il programma delle semifinali del torneo di calcio maschile. Richiesta avanzata nei giorni scorsi dal Comune di Taranto. Motivo per cui venerdì 28, pertanto, allo Stadio Iacovone di Taranto sono in programma le seguenti gare:

• ore 10.30: Italia – Tunisia

• ore 21.00: Algeria – Marocco

La vendita dei biglietti riprende quindi tramite gli abituali canali, disponibili al seguente link: https://ta2026.vivaticket.it/ e non sarà possibile acquistare biglietti direttamente presso lo stadio.

L’iniziativa del Comune di Taranto

Il Comune di Taranto ha reso noto che, nonostante le pressanti interlocuzioni con il comitato internazionale dei XX Giochi del Mediterraneo, quest’ultimo non ha raccolto la richiesta avanzata nei giorni scorsi. L’Ente Civico aveva richiesto al vertice internazionale dei Giochi di posticipare la gara, ovvero di far scendere in campo gli azzurrini alle 21, allo stadio Iacovone, spostando a Brindisi la sfida Algeria-Marocco prevista per quell’ora, per aumentare la partecipazione del pubblico a Taranto.

Il comitato internazionale, tuttavia, non ha accolto la proposta per via delle stringenti regole organizzative dei Giochi, che impongono di non effettuare variazioni al programma.