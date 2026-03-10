Incidente sul lavoro in Città Vecchia: cede l’impalcatura, feriti due operai

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori e li hanno trasportati all’ospedale Santissima Annunziata per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi

Paura nel pomeriggio di oggi, 10 marzo, in un cantiere della Città Vecchia di Taranto, dove due operai sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro. Intorno alle 15, secondo una prima ricostruzione, il piano di calpestio dell’impalcatura su cui stavano lavorando avrebbe ceduto improvvisamente, provocando la caduta dei due uomini da un’altezza di circa due piani.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori e li hanno trasportati all’ospedale Santissima Annunziata per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Nell’area del cantiere sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale e gli ispettori dello Spesal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le cause del cedimento dell’impalcatura.