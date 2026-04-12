Incidente sulla Statale 106: auto fuori strada, grave un 69enne

Schianto nel tratto vicino al Molo Polisettoriale a Taranto: il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso all’ospedale. Indagini in corso sulla dinamica

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 106, nel tratto che costeggia l’area portuale del Molo Polisettoriale, a Taranto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’autovettura, impegnata in una manovra di sorpasso ai danni di un mezzo pesante, avrebbe urtato quest’ultimo nella fase di rientro in carreggiata. L’impatto avrebbe provocato la perdita di controllo del veicolo, che è uscito dalla sede stradale terminando la sua corsa dopo alcuni metri.

Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 69 anni, rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, rendendo necessario un intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità, fortemente rallentata a causa dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

Una volta liberato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.

Restano in corso gli accertamenti per determinare con precisione le responsabilità e ricostruire ogni fase dell’incidente.