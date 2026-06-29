Lama, auto fuori controllo si schianta contro un lampione: ferito un 21enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 in via Circonvallazione dei Fiori. Il giovane è stato trasportato al Santissima Annunziata

Violento incidente stradale all’alba di oggi nel quartiere Lama, a Taranto. Intorno alle 4.30, lungo via Circonvallazione dei Fiori, un’autovettura è finita contro un lampione dopo che il conducente ne ha perso il controllo.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe sbandato mentre affrontava una curva, per cause ancora in corso di accertamento. Dopo aver ruotato su se stesso, il mezzo si è arrestato in seguito al violento impatto con un palo dell’illuminazione pubblica.

Alla guida dell’auto c’era un giovane di 21 anni, che avrebbe riportato soltanto ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto Centro. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata per gli accertamenti e le cure del caso, mentre i militari hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.