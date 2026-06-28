Taranto, auto si ribalta sulla SP48

Il veicolo sul quale viaggiavano 3 persone è uscito fuori strada

Nelle scorse ore, sulla strada provincia 48, in direzione Statte, il conducente di un’ auto ha perso il controllo. Il mezzo si è ribaltato più volte finendo la sua corsa sulla rotatoria.

A bordo dell’ auto, una Fiat Grande Punto viaggiavano 3 persone che nell’ impatto sono rimaste ferite. Il personale del 118 è intervenuto per soccorrerli e trasportarli presso l’ ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Non si hanno ulteriori informazioni sulle loro condizioni al momento. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso e per stabilire l’ esatta dinamica dell’ incidente.

