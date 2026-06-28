Taranto, mortale scontro frontale sulla 106

Tragico bilancio di un incidente stradale: un morto e 4 feriti

Poco fa nei pressi della raffineria Eni di Taranto, sulla 106, una Lancia e una Ford Mustang Gt, si sono scontate frontalmente per cause ignote al momento.

L’ impatto è stato violentissimo. A perdere la vita è stato un uomo alla guida di una delle due auto. Gli altri passeggeri, moglie e tre figli, sono rimasti feriti in modo grave. Sono intervenuti i sanitari del 118 con più ambulanze per soccorrere le vittime. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le altre autorità per partecipare alle complesse manovre di soccorso, per effettuare i rilievi del caso e stabilire le cause che hanno portato a un ennesimo spargimento di sangue sulla Statale 106