Laterza, cocaina nascosta in casa: arrestata 19enne

Nei giorni scorsi, a Laterza, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno arrestato, nella flagranza del reato, una 19enne, presunta responsabile del reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Ancora un colpo deciso al traffico di sostanze stupefacenti messo a segno dai Carabinieri, che confermano la loro presenza costante sul territorio come argine concreto contro la diffusione della droga.

Nei giorni scorsi, a Laterza, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno arrestato, nella flagranza del reato, una 19enne, presunta responsabile del reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è maturata nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, pianificato dall’Arma per prevenire e reprimere i reati connessi allo spaccio di droga, fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia soprattutto per i più giovani.

Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione della giovane, i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un vano ripostiglio, circa 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, accuratamente occultata in un contenitore in plastica e nascosta tra oggetti di uso quotidiano, nel tentativo di eludere eventuali controlli.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro e sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, dove verrà sottoposta agli esami qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa, al fine di stabilirne purezza e principio attivo.

Al termine delle formalità di rito, la donna, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata condotta presso la sua abitazione agli arresti.

L’operazione rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’instancabile impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza, legalità e tutela della collettività, attraverso una presenza capillare sul territorio e un’attività di controllo costante, volta a contrastare con fermezza ogni forma di criminalità, in particolare quella legata al traffico di droga.

Un’azione concreta che testimonia come l’Arma continui a essere un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, presidio di legalità nella difesa del tessuto sociale.