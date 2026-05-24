Laterza, furto in azienda agricola

I ladri feriscono il titolare ma vengono arrestati

Tentato furto in un’ azienda agricola laertina. Sarebbe questa l’ accusa per due giovani del posto, arrestati dai carabinieri della locale stazione, perché su di loro peserebbero gravi indizi di colpevolezza. Della refurtiva presa di mira nell’ azienda agricola situata in periferia, farebbero parte le attrezzature di lavoro. L’ intervento del titolare avrebbe rovinato il piano criminoso, ma tra loro sarebbe nata una colluttazione che avrebbe ferito il titolare stesso. I due ladri avrebbero tentato invano la fuga.

È stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza e l’ intervento dei carabinieri ha permesso di inviduare i presunti responsabili.

