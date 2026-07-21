Taranto, hashish nascosto nell’auto e in casa

Arrestato 66enne dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 66enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno notato l’uomo alla guida della propria autovettura che, alla vista della pattuglia, avrebbe assunto un comportamento sospetto, tentando di sottrarsi al controllo con alcune manovre inconsuete. Un atteggiamento che ha, immediatamente, attirato l’attenzione dei Carabinieri.

Raggiunto e fermato dopo pochi istanti, il 66enne è apparso particolarmente nervoso, circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione personale e veicolare. Il controllo ha consentito di rinvenire un panetto confezionato in cellophane contenente circa 110 grammi di sostanza stupefacente, ritenuta presumibilmente hashish.

La successiva perquisizione, presso l’abitazione, dell’uomo ha permesso di recuperare ulteriori 10 grammi della stessa sostanza, oltre al materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente.