Lavoro nero e sicurezza sul lavoro: due imprenditori denunciati nel Tarantino

Durante le ispezioni è emersa anche la presenza di lavoratori in nero. Sono state elevate ammende per 6.400 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 5.500 euro

Lavoro nero, carenze nei sistemi di sicurezza e violazioni delle normative: è il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri nel territorio di San Giorgio Ionico. L’operazione, coordinata dal Comando provinciale di Taranto, ha visto impegnati i militari della Stazione locale, con il supporto delle Stazioni di Grottaglie e Montemesola e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel mirino alcune attività imprenditoriali del territorio, sottoposte a verifiche mirate.

Al termine degli accertamenti, due imprenditori di 67 e 57 anni, sono stati denunciati in stato di libertà. A loro carico diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei dipendenti: tra queste, l’assenza del documento di valutazione dei rischi, la mancata predisposizione di adeguati sistemi antincendio e l’inosservanza dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come le imbracature anticaduta.

Durante le ispezioni è emersa anche la presenza di lavoratori impiegati in nero. Una circostanza che ha fatto scattare sanzioni amministrative e il provvedimento immediato di sospensione dell’attività per le imprese coinvolte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e contrastare il lavoro irregolare.

Complessivamente, i controlli hanno riguardato due aziende e quattro lavoratori: di questi, due sono risultati privi di contratto. Elevate ammende per 6.400 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 5.500 euro. Parallelamente, nell’ambito dello stesso dispositivo, sono stati intensificati anche i controlli alla circolazione stradale, con numerose verifiche su veicoli e persone e diverse contravvenzioni al codice della strada.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, volto a rafforzare la legalità e la tutela dei lavoratori, promuovendo condizioni di impiego sicure e nel rispetto delle norme.