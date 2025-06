Leporano, 39enne colpito da una barca perde la gamba

L’uomo è stato investito da un’imbarcazione mentre era impegnato in un’attività subacquea

Un grave incidente in mare si è verificato, nella tarda sabato 31 maggio, a Marina di Leporano, dove un uomo di 39 anni, originario di Castellana Grotte, è stato investito da un’imbarcazione mentre si trovava a circa un miglio dalla riva, probabilmente impegnato un un’attività subacquea.

Secondo le prime informazioni, il sub sarebbe stato colpito dall’elica dello scafo provocandogli ferite profondo a una gamba e a un braccio. I primi soccorsi sono stato forniti dal conducente della barca che lo ha trasportato a riva, dove c’erano ad attenderli i sanitari del 118.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata dove, nonostante i tentativi dei medici, si è resa necessaria l’amputazione della gamba. Sono in corso le indagini dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.