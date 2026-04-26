Lizzano, minaccia di morte la madre con le forbici: arrestato

Per l’ uomo, un 52enne del posto è scattato il “codice rosso”. L’ altra vittima di violenza il fratello convincente

Nei giorni scorsi, durante la notte, a Lizzano, il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, ha consentito di interrompere una grave situazione di violenza domestica, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.



L’operazione è scattata a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza “112”, attivando immediatamente le procedure previste dal “Codice Rosso”, lo strumento normativo volto a garantire una risposta rapida ed efficace nei casi di violenza in ambito familiare.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un contesto di forte tensione: un 52enne del luogo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, avrebbe minacciato di morte e aggredito l’anziana madre e il fratello per futili motivi.



Nonostante la presenza dei Carabinieri, l’uomo, armato di un vaso in terracotta e di un paio di forbici, avrebbe tentato di colpire l’anziana donna.

L’uomo – bloccato prontamente dai carabinieri – è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari conviventi.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

L’episodio – fanno sapere – conferma, ancora una volta, l’importanza del “Codice Rosso” e della collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo. La rapidità dell’intervento e la presenza costante sul territorio dei Carabinieri rappresentano un presidio fondamentale a tutela delle vittime più fragili.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

