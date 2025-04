Lizzano, viola la sorveglianza speciale: beccato sul bus e arrestato

Fermato dai carabinieri mentre rientrava da Taranto nonostante l’obbligo di dimora

Un 43enne di Lizzano è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della locale stazione per aver violato gli obblighi della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato sorpreso mentre viaggiava su un autobus di linea proveniente da Taranto, città dove non avrebbe dovuto recarsi secondo le prescrizioni della misura di prevenzione a suo carico.

I militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento nel centro abitato, hanno riconosciuto il soggetto a bordo del mezzo pubblico e lo hanno immediatamente fermato per un controllo. Dopo aver verificato l’assenza di valide motivazioni che potessero giustificare la sua presenza fuori dal territorio comunale di Lizzano, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto dove dovrà rispondere della violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.